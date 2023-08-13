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05:09, 13 августа 2023Наука и техника

В России спрогнозировали период нового подъема заболеваемости коронавирусом

Ученый Зверев: подъем заболеваемости коронавирусом в России придется на октябрь

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В октябре в России может начаться подъем заболеваемости коронавируса. Об этом рассказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев, передает ТАСС.

«Подъем заболеваемости обязательно будет — осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь», — спрогнозировал Зверев.

По словам ученого, все респираторные заболевания активизируются в осенне-зимний период. Также он рассказал, что новый омикрон-штамм EG.5 («эрис») не должен вызывать опасения у россиян, так как он практически не отличается от прежних вариантов «омикрона».

Ранее стало известно, что у мужчин из-за длительного коронавируса может меняться цвет ног. Это связано с нарушением работы вегетативной нервной системы.

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    Александра Синицына
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