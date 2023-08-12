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07:04, 12 августа 2023Наука и техника

Ученые рассказали об опасном последствии коронавируса у мужчин

Lancet: у мужчин из-за длительного коронавируса может меняться цвет ног

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

У мужчин из-за длительного коронавируса может меняться цвет ног при вертикальном положении тела. К таким выводам пришли ученые британского университета Лидса, пишет издание Lancet.

«Тридцатитрехлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют», — говорится в статье.

Однако, по словам пациента, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда он ложится. Как уточняется в материале, ранее ему диагностировали «долгий COVID» и синдром постуральной ортостатической тахикардии. Для последнего характерно повышение частоты сердечных сокращений при положении тела.

Ученые диагностировали у мужчины нарушение работы вегетативной нервной системы, которое связано с длительной коронавирусной инфекцией. По словам врачей, изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови.

Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять ряд физических упражнений для урепления мышц.

В статье ученых сказано, что в последнее время становится все больше доказательств наличия связи между длительным коронавирусом и синдромом постуральной ортостатической тахикардии.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус может быть триггером развития патологий, к которым изначально есть предрасположенность организма. По словам медика, надеяться на то, что со временем все само пройдет, не стоит. Лучше лишний раз пройти тщательное обследование у врача.

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    Марина Совина
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