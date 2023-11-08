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12:47, 8 ноября 2023Россия

В России выявили первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 10 случаев заражения «пиролой»

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В России выявлено 10 первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса «пирола». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит «Интерфакс».

«В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "пирола". [Еще] 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», — пояснила она.

По ее словам, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано семь случаев заболевания. Еще три — в Москве. Попова отметила, что в столице случаи заражения являются завозными, так как заболели россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии. Глава Роспотребнадзора добавила, что в России ожидается распространение этого варианта коронавируса.

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Попова также объяснила, что «пирола» не вызывает более тяжелого течения заболевания. При этом первые дни после заражения проходят с высокой температурой.

Ранее министр здравоохранения России Михаила Мурашко сообщил, что в ряде субъектов страны зафиксировали рост заболеваемости гриппом и COVID-19. В связи с этим он призвал россиян пройти вакцинацию против гриппа.

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