Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 8 ноября 2023Россия

Описаны симптомы выявленного в России нового штамма коронавируса

Попова: новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новый вариант COVID-19 «пирола» характеризуется высокой температурой. Симптомы нового штамма коронавируса описала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит «Интерфакс».

В то же время, как отметила главный санитарный врач страны, данный вариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, но вместе с тем первые дни проходят очень непросто — с высокой температурой, превышающей 38 градусов.

Попова также рассказала, что на сегодняшний день в России зафиксировано десять случаев инфицирования «пиролой». Она уточнила, что все они завозные, однако теперь ожидается распространение этого варианта.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Николай Носков отменил мини-тур по России из-за болезни

      Военный ВСУ получил 20 лет колонии за расстрел машины с мирными жителями

      Голый россиянин напал на прохожих на курорте Таиланда и попал на видео

      Скелет человека обнаружили недалеко от подмосковной школы

      Артемий Лебедев высказался о накачанном торсе Павла Дурова

      Знаменитый актер рассказал о переломах и риске лишиться руки

      Подержанные автомобили в России рекордно подорожали

      Блинкен отверг возврат к статусу-кво в секторе Газа

      Десятилетний российский ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости