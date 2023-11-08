Описаны симптомы выявленного в России нового штамма коронавируса

Попова: новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру

Новый вариант COVID-19 «пирола» характеризуется высокой температурой. Симптомы нового штамма коронавируса описала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит «Интерфакс».

В то же время, как отметила главный санитарный врач страны, данный вариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, но вместе с тем первые дни проходят очень непросто — с высокой температурой, превышающей 38 градусов.

Попова также рассказала, что на сегодняшний день в России зафиксировано десять случаев инфицирования «пиролой». Она уточнила, что все они завозные, однако теперь ожидается распространение этого варианта.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна.