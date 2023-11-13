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23:18, 13 ноября 2023Россия

В МЧС заявили о планах ежедневно вывозить россиян из Газы

Замглавы МЧС Серко: из сектора Газа ежедневно будут вывозить по группе россиян

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Из сектора Газа планируется ежедневно вывозить по группе россиян, и, в конечном итоге, все они вернутся на родину в течение недели. Такую надежду выразил в беседе с журналистами заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко, передает ТАСС.

«Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь, в течение недели, если получится, раньше, мы всех вывезем в Российскую Федерацию», — заявил Серко.

Замглавы ведомства добавил, что в Каире в настоящий момент находится еще два самолета и что бортов достаточно, чтобы без промедлений эвакуировать всех граждан и оказать им необходимую помощь.

«Сегодня КПП прошли 99 человек, в том числе 43 ребенка. Завтра ожидаем также спецрейсом МЧС России доставку этих граждан в аэропорт Домодедово», — сообщил Алексей Серко.

Ранее стало известно о состоянии россиян, эвакуированных из сектора Газа и доставленных бортом МЧС в Москву. По словам помощника главы ведомства Александра Коровина, люди находятся «на пределе, но бодрятся».

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