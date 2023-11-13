В Молдавии не согласовали отчет Минэнерго о задолженности за газ перед Россией

«Газпром»: «Молдовагаз» не согласовал отчет о задолженности за газ перед Россией

Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный Министерством энергетики Молдавии 6 сентября отчет аудита исторической задолженности за газ, поставленный Россией. Об этом сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО "Газпром". Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», — сказано в сообщении.

Поэтому отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом», добавили в компании.

Там также отметили, что выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность задолженности. «Тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и в соответствующих решениях международного арбитража», — заключили в «Газпроме».

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что выдвинутое властями Молдавии условие мирного соглашения, согласно которому Россия должна простить стране долги за газ, не отвечает интересам Москвы и не предполагает финансовую выгоду для «Газпрома».

Согласно документу, Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллионов долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в размере 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).