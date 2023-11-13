Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:06, 13 ноября 2023Экономика

В Молдавии не согласовали отчет Минэнерго о задолженности за газ перед Россией

«Газпром»: «Молдовагаз» не согласовал отчет о задолженности за газ перед Россией

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал опубликованный Министерством энергетики Молдавии 6 сентября отчет аудита исторической задолженности за газ, поставленный Россией. Об этом сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО "Газпром". Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения», — сказано в сообщении.

Поэтому отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом», добавили в компании.

Там также отметили, что выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность задолженности. «Тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и в соответствующих решениях международного арбитража», — заключили в «Газпроме».

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что выдвинутое властями Молдавии условие мирного соглашения, согласно которому Россия должна простить стране долги за газ, не отвечает интересам Москвы и не предполагает финансовую выгоду для «Газпрома».

Согласно документу, Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллионов долларов — перед самим «Газпромом». Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в размере 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Считает Путина националистом и не любит Россию. Что известно о новом главе МИД Великобритании?

      Названо условие дефицита газа в Европе

      Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

      Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини

      Электромобили начали продавать со скидками

      В России назвали регионы-лидеры по ипотечным платежам

      Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

      На Украине погиб грузинский наемник

      На Украине понадеялись на создание спецфонда ЕС для страны

      Макгрегор раскритиковал пойманного на допинге брата Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости