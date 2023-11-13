В Подмосковье женщина метнула коктейль Молотова в военкомат

В подмосковном Подольске женщина кинула коктейль Молотова в военкомат

В подмосковном Подольске женщина метнула коктейль Молотова в военкомат. Об этом сообщает издания Baza в своем Telegram-канале.

По данным Baza, 53-летняя женщина подошла к окну военного комиссариата и бросила бутылку с зажигательной смесью. Однако от удара разбилось только первое стекло. Женщину сразу задержали. Этот же военкомат дважды пытались поджечь в августе.

Также 11 ноября в Севастополе 62-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат. По данным издания, фигурантка подошла к зданию, достала коктейль Молотова и бросила в дверь. Начался пожар, но сотрудники военного комиссариата быстро потушили пламя.