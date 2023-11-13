69-я параллель
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17:55, 13 ноября 202369-я параллель

В России назвали регионы-лидеры по ипотечным платежам

Магадан, Чукотку и Ямал назвали регионами-лидерами в РФ по ипотечным платежам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Магаданскую область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа назвали российскими регионами-лидерами по ипотечным платежам. Такие данные были приведены в исследовании РИА Новости.

Согласно его результатам, соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило 44 процента, но в северных регионах страны на ипотечный платеж приходится не более 36 процентов от размера средней зарплаты, — они и сформировали первую десятку рейтинга.

На первом месте — Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж. Второе место заняла Чукотка с 26,2 процента. На третьей строчке расположился Ямал с 26,6 процента отношения платежа по ипотеке к средней зарплате.

На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ — 28,4 процента, и Якутия — 30,4 процента. В первой десятке также оказались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (31 процент), Сахалинская область (31,6 процента), Мурманская область (32,3 процента), Камчатский край (33,2 процента) и Республика Коми (35,9 процента).

Специалисты разъяснили, что такая уверенная позиция северных регионов, во-первых, связана с суровыми климатическими условиями. А во-вторых — с тем, что там низок спрос на жилье опять-таки из-за тяжелых природных условий.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предоставлять квартиру или списывать ипотеку при рождении третьего ребенка. Она отметила, что в прошлом после рождения третьего ребенка семья становилась на очередь и в течение года получала жилье от государства.

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      Анна Щербакова
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