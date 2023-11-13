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04:33, 13 ноября 2023Мир

В России обвинили Украину и Канаду в прославлении нацистов

Полянский: после СВО мир много узнает о славящих нацистов Украине и Канаде
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр видео: CBC News: The National / YouTube

Москва рассчитывает, что мир по окончании специальной военной операции (СВО) многое узнает о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. Об этом РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что чествование эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько) в Оттаве является лишь верхушкой айсберга. Если же копнуть глубже, то вскроется множество неприятных для большинства канадцев тайн, уверен он.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Президент России Владимир Путин допустил, что Хунка также мог убивать канадцев во время Второй мировой войны, поскольку Канада была в антигитлеровской коалиции. Если на Западе продолжат подобную тенденцию, то это может привести к возобновлению нацизма, предупредил российский лидер.

Оружие России
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      Марина Совина
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