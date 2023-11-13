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13:50, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

В России появятся электронные студенческие билеты

Минцифры сообщило, что на «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Нововведение было анонсировано в аккаунте ведомства в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что электронный студенческий билет не отменяет обычный. Учащийся сможет пользоваться как цифровой, так и бумажной версией документа. Электронный документ будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также ординаторам и аспирантам.

Чтобы предъявить такой студенческий билет, достаточно будет показать его на экране телефона, говорится в сообщении Минцифры. С его помощью можно будет купить билеты на транспорт или культурное мероприятие со студенческой скидкой, пройти на территорию университета.

В октябре сообщалось, что для входа на «Госуслуги» стала обязательной двухфакторная аутентификация. Так, россиянам сообщили, что для входа в аккаунт помимо того, чтобы ввести пароль, необходимо будет совершить еще одно дополнительное действие из возможных. Среди них — ввести код из СМС, одноразовый код из специального приложения или войти с помощью биометрических данных.

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