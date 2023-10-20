Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для россиян

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной с 28 октября

С 28 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» станет обязательной для всех пользователей. Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

Ведомство отмечает, что с 28 октября этот способ входа станет обязательным для всех пользователей, а не только для недавно зарегистрировавшихся. «С этого дня пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом (с помощью пароля — прим. «Ленты.ру»), чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты», — говорится в сообщении.

Пользователям, которые не установят второй способ входа, во время следующего визита будут предложены варианты защиты. До тех пор, отмечает Минцифры, пока второй фактор не будет установлен, войти в аккаунт на «Госуслугах» не получится.

Россиянам напомнили, что им предлагается три способа дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения и вход с использованием биометрических данных. Также в Минцифры отметили, что двухфакторную аутентификацию уже подключил 41 миллион человек.

О том, что двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной, сообщалось ранее в октябре. Отмечалось, что такой способ защиты аккаунта может предотвратить кражу личных данных россиян.