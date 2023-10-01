В России стала обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

В России стала обязательной двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги»

В России с 1 октября стала обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах». Такой способ входа на портал поможет защитить аккаунт и предотвратить кражу личных данных.

Теперь пользователям при входе в приложение «Госуслуги» система будет предлагать ввести помимо логина и пароля код из СМС-сообщения. В случае если у человека утерян доступ к номеру телефона, который привязан к аккаунту на портале, то поменять номер телефона он сможет при личном посещении МФЦ.

Ранее технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов назвал введение двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» разумным решением. По его словам, использование паролей как единственного способа аутентификации уже давно признано экспертами ненадежным.

О том, что двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» сделают обязательной для всех пользователей, объявил глава Минцифры России Максут Шадаев в феврале. Он пояснил, что такой способ входа позволит обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли. В августе ведомство сообщило, что двухфакторную аутентификацию подключили 22 миллиона пользователей портала.