Необходимость двухфакторной аутентификации на Госуслугах объяснили

Эксперт Залотдинов назвал ненадежным использование паролей на Госуслугах

Использование паролей как единственного способа аутентификации уже давно признано экспертами ненадежным. В частности, это связывают с тем, что многие пользователи задают достаточно стандартные пароли либо хранят их на видном месте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов. Он добавил, что введение двухфакторной аутентификации на Госуслугах является разумным решением.

«Все больше компаний переводят своих пользователей на двухфакторную аутентификацию, поскольку по статистике каждый год киберпреступники осуществляют 18 миллиардов попыток подобрать пароль. Например, корпорация Google еще с 2016 года начала отказываться от использования только паролей. В 2019 году Microsoft заявила, что будет предлагать только прогрессивные методы аутентификации для своих сервисов», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что за последнее время в России часто происходят утечки баз с персональными данными пользователей. С этими огромными массивами информации теперь работают мошенники. Госуслуги, между тем, становятся все более мультифункциональными, получение доступа к ним мошенниками может быть чревато значительными потерями для граждан.

«Логично использовать "двухфакторку" для всех сервисов, где используются персональные данные, данные с помощью которых можно осуществить мошеннические действия, финансовые сервисы, в корпоративном сегменте», — уверен Залотдинов.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России нашли способ повысить защиту аккаунтов пользователей «Госуслуг» от хакерских атак. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что для этих целей на портале введут обязательную двухфакторную аутентификацию.