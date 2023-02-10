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14:20, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

В России нашли способ защитить аккаунты на «Госуслугах» от хакеров

Минцифры с 1 июня введет на «Госуслугах» обязательную двухфакторную аутентификацию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России нашли способ повысить защиту аккаунтов пользователей «Госуслуг» от хакерских атак. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что для этих целей на портале введут обязательную двухфакторную аутентификацию. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации», — сообщил министр.

По словам Шадаева, программа стартует 1 марта, а с 1 июня станет обязательной для всех пользователей «Госуслуг». «Это либо эсэмэска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам», — пояснил он и добавил, что второй фактор гарантирует более эффективную защиту аккаунтов.

23 июня 2022 года стало известно, что «Госуслуги» подверглись массовым хакерским атакам. Как позже заявили в Минцифры, атаки проводились с территории Украины. В ведомстве добавили, что кибератаки велись не только на сам портал «Госуслуг», но и на его мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России.

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Денис Савосин
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