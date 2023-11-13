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10:24, 13 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный сжег релейный шкаф на железной дороге

Под Екатеринбургом неизвестный поджег оборудование на железной дороге

Фото: Unsplash

Под Екатеринбургом неизвестный поджег оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ночью работники заметили сгоревший релейный шкаф около станции Монетная. Сначала там незапланированно сработали датчики. На оборудовании специалисты заметили горючее, а вокруг было натоптано. Отмечается, что рядом с местом поджога промзона и предприятия.

Теперь силовики ищут нарушителя порядка, ему грозит до пяти лет колонии. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Ранее стало известно, что в Севастополе 62-летняя пенсионерка попыталась поджечь военкомат.

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      Екатерина Кашурникова
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