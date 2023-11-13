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18:48, 13 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе водитель автобуса домогался девочки и стал фигурантом дела

В Ленинградской области водитель автобуса домогался 15-летней девочки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области 57-летний водитель автобуса домогался 15-летней девочки и стал фигурантом дела. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 10 ноября мужчина из Киргизии, находясь за рулем автобуса, стал приставать к девочке. О произошедшем рассказала ее мать. Теперь в отношении мигранта возбудили дело по части 1 статьи 135 («Развратные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») УК РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе №315, который следует из деревни Еглизи до вокзала в Тосно.

Ранее стало известно, что в Петербурге пенсионер приставал к девочке-подростку в кафе, доведя ее до слез.

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      Екатерина Кашурникова
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