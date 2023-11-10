Российский пенсионер домогался девочки-подростка в кафе и довел ее до слез

В Петербурге пенсионер приставал к девочке-подростку в кафе, доведя ее до слез

Полицейские Петербурга задержали 64-летнего пенсионера, подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку в одном из кафе города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, с жалобой на педофилию к сотрудникам правоохранительных органов обратился отец потерпевшей. Он заявил, что к его 16-летней дочери приставал неизвестный в заведении на Светлановском проспекте 8 ноября, чем довел девочку до слез. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция Липецка задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в растлении восьми несовершеннолетних девочек под городским мостом.