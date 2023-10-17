Россиянин растлил под мостом восьмерых школьниц и попался полиции

В Липецке мужчину задержали за растление восьмерых школьниц под городским мостом

Полиция Липецка задержала 30-летнего местного жителя, подозреваемого в 13 преступлениях против половой неприкосновенности в отношении восьми несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает издание GOROD48 со ссылкой на управление Следственного комитета России по Липецкой области.

По данным издания, потенциальных жертв мужчина находил в социальных сетях. Сначала он вел с ними переписку и обменивался информацией интимного характера, а затем приглашал школьниц на встречи под городской мост, где и совершал в отношении них насильственные сексуальные действия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали 67-летнего пенсионера, который растлил троих внучек.