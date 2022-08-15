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Правоохранители задержали пожилого москвича за растление трех внучек

В Москве правоохранители задержали 67-летнего педофила за растление трех малолетних внучек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве задержали 67-летнего пенсионера, который растлил восьмилетнюю, пятилетнюю и четырехлетнюю внучек. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в период с 2011 по 2012 год педофил совратил двух девочек, а в 2022 году повторил преступление с третьей внучкой.

Известно, что в полицию обратилась мать девочек. Фигурант был ее свекром.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Урале сотрудники МВД вступили в переписку с 35-летним педофилом от имени 11-летней девочки и задержали его.

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Екатерина Власова
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