Правоохранители задержали пожилого москвича за растление трех внучек

В Москве правоохранители задержали 67-летнего педофила за растление трех малолетних внучек

В Москве задержали 67-летнего пенсионера, который растлил восьмилетнюю, пятилетнюю и четырехлетнюю внучек. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в период с 2011 по 2012 год педофил совратил двух девочек, а в 2022 году повторил преступление с третьей внучкой.

Известно, что в полицию обратилась мать девочек. Фигурант был ее свекром.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Урале сотрудники МВД вступили в переписку с 35-летним педофилом от имени 11-летней девочки и задержали его.