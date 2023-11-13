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09:47, 13 ноября 2023Мир

В США осквернили еврейское кладбище

Fox: на надгробия еврейского кладбища в США нанесли антисемитские граффити

Фото: Eric Thayer / Reuters

Неизвестные вандалы нанесли антисемитские граффити на надгробия еврейского кладбища в Кливленде, штат Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox.

Вандалы нарисовали свастику красной краской из баллончика на нескольких памятниках. В свою очередь, Еврейская федерация Кливленда назвала абсолютно отвратительным осквернение могил.

«Осквернение памяти наших старейшин — это трусливый поступок, подтверждающий уже известное: ненависть к еврейской общине здесь и во всем мире сейчас находится на уровне, невиданном несколькими поколениями», — написала пресс-служба организации в X (ранее — Twitter).

31 октября в 14-м округе Парижа на жилые дома и офисные здания были нанесены краской звезды Давида, что совпало с всплеском антисемитизма в стране. Создание подобного рода изображений привело к скандалу и задержаниям. Позже аналогичные инциденты произошли в пригородах французской столицы.

Звезда Давида — шестиконечная звезда, которая в XIX веке устоялась как национальный символ евреев, а в XX веке ее отобразили на флаге государства Израиль. В нацистской Германии дома, где проживали евреи, помечались звездой Давида, из-за чего подобного рода акции в современности становятся предметами скандалов.

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      Глеб Бажуткин
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