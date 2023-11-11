На десятках домов Парижа появились звезды Давида. Франция нашла в этом «российский след», Москва крайне возмущена

Посол РФ Мешков возмутился обвинениями Парижа по инциденту со звездами Давида

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал возмутительными обвинения Министерства иностранных дел (МИД) страны во «вмешательстве России» по инциденту со звездами Давида, которые появились на десятках домов в Париже.

Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения Алексей Мешков посол России во Франции

Посол отметил, что французская сторона даже не провела расследование, которое необходимо в такого рода случаях, сразу выступив с обвинениями. Он подчеркнул, что Москва ждет «досконального расследования», и напомнил, что появившиеся фигуранты дела — не российского происхождения.

Звезда Давида — шестиконечная звезда, которая в XIX веке устоялась как национальный символ евреев, а в XX веке ее отобразили на флаге государства Израиль. В период нацистской Германии дома, где проживали евреи краской помечались звездой Давида, из-за чего подобного рода акции в современности становятся предметами скандалов.

Появление символики в Париже совпало с всплеском антисемитизма

31 октября в четырнадцатом округе Парижа на жилые дома и офисные здания были нанесены краской звезды Давида, что совпало с всплеском антисемитизма в стране. Создание подобного рода изображений привело к скандалу и задержаниям. Позже аналогичные инциденты произошли в пригородах французской столицы.

Позже молдавский бизнесмен Анатолий Призенко признал свое участие в организации акции с нанесением изображений звезды Давида на дома в Париже и пригородах. По его словам, смысл акции был в демонстрации поддержки евреев во Франции и за рубежом, не имеющих отношения к обострению конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Призенко удивился, что французские политики и СМИ интерпретировали акцию как акт антисемитизма. «Я не думал, что смогу напугать французский народ этими простыми символами», — заявил бизнесмен.

Предприниматель объяснил, что нанесение звезд Давида на дома было за деньги поручено двум молдавским мигрантам по запросу неназванного заказчика. К настоящему времени исполнители задержаны правоохранителями, а французские власти рассматривают вопрос об их выдворении из страны ввиду их нелегального статуса.

Призенко также уточнил, что акция была проведена совместно с европейским еврейским сообществом «Щит Давида». При этом журналисты французского телеканала BFMTV не смогли подтвердить существование такой организации.

Звезды Давида начали рисовать на домах евреев в Берлине

Кроме того, звезду Давида начали рисовать на домах, в которых проживают евреи в Берлине. По факту случившегося полиция начала расследование. Безопасность вокруг объектов, принадлежащих еврейской общине, была усилена. Отмечается, что те, кто обнаружил звезду Давида на своих домах, теперь опасаются за свою жизнь и жизнь близких.

До этого в Берлине прошел масштабный митинг сторонников действий «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) против Израиля. После этого министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что власти страны будут использовать все законные возможности для высылки сторонников ХАМАС из страны. Она подчеркнула, что в Германии не потерпят антисемитских и антиизраильских подстрекательств.

Европа признала всплеск антисемитских инцидентов

В начале ноября Европейская комиссия (ЕК) признала и раскритиковала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах Европейского союза (ЕС).

Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории Еврокомиссия

В Еврокомиссии напомнили, что в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, а во Франции наносили звезды Давида на фасады домов. Кроме того, в Австрии осквернили еврейское кладбище, а в Испании еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям. Помимо этого, во время демонстраций нередко слышны антисемитские лозунги. В ЕК считают, что сегодня европейские евреи вновь живут в страхе.