Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

Посол РФ Мешков возмутился заявлениями Парижа по инциденту со звездами Давида

Обвинения Министерства иностранных дел (МИД) Франции во «вмешательстве России» по инциденту со звездами Давида возмутительны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — рассказал посол.

Посол отметил, что французская сторона даже не провела расследование, которое необходимо в такого рода случаях, сразу выступив с обвинениями. Он подчеркнул, что Россия ждет «досконального расследования», и напомнил, что появившиеся фигуранты дела — не российского происхождения.

Ранее Европейская комиссия раскритиковала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах Европейского союза. Отмечается, что недавно в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, а во Франции наносили звезды Давида на фасады домов.