Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 10 ноября 2023Мир

Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

Посол РФ Мешков возмутился заявлениями Парижа по инциденту со звездами Давида

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Обвинения Министерства иностранных дел (МИД) Франции во «вмешательстве России» по инциденту со звездами Давида возмутительны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — рассказал посол.

Посол отметил, что французская сторона даже не провела расследование, которое необходимо в такого рода случаях, сразу выступив с обвинениями. Он подчеркнул, что Россия ждет «досконального расследования», и напомнил, что появившиеся фигуранты дела — не российского происхождения.

Ранее Европейская комиссия раскритиковала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах Европейского союза. Отмечается, что недавно в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, а во Франции наносили звезды Давида на фасады домов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

      Китайцы восхитились дешевыми искусственными пенисами из России

      Украина второй раз за день обстреляла российский приграничный регион

      Названа дата выхода экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

      В России раскрыли масштабную аферу с IKEA после ее ухода с рынка

      Врач назвал преимущества сна голышом

      Россиянам назвали дешевеющий в три раза зимой стройматериал

      Стало известно о взрывах в Запорожье

      Россиянку изнасиловали в собственной квартире

      Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости