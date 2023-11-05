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19:02, 5 ноября 2023Мир

В ЕС заявили о всплеске антисемитизма в Европе

ЕК раскритиковала всплеск антисемитизма в европейских странах
СюжетПротесты в США

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) раскритиковала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории», — сказано в заявлении. В ЕК также считают, что сегодня европейские евреи вновь живут в страхе.

Отмечается, что недавно в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, а во Франции наносили звезды Давида на фасады домов. Кроме того, в Австрии осквернили еврейское кладбище, а в Испании еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям. Помимо этого, во время демонстраций нередко слышны антисемитские лозунги.

Ранее студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме. Уточняется, что учащиеся подписали заявление, в котором говорилось, что ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на экстремистском израильском правительстве.

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      Виктория Кондратьева
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