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17:27, 15 октября 2023Мир

В Берлине на домах евреев начали рисовать звезду Давида

The Times of Israel: в Берлине на домах евреев начали рисовать звезду Давида

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Звезду Давида начали рисовать на домах, в которых проживают евреи в Берлине. Полиция начала расследование. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, несколько евреев, проживающих в Берлине, сообщили, что обнаружили звезду Давида на своих домах или зданиях, рядом с которыми они проживают. По факту случившегося полиция начала расследование. Безопасность вокруг объектов, принадлежащих еврейской общине, была усилена.

Отмечается, что те, кто обнаружил звезду Давида на своих домах, теперь опасаются за свою жизнь и жизнь близких. Издание напоминает, что во время холокоста нацисты прикрепляли евреям на грудь звезду Давида.

Ранее в Берлине прошел масштабный митинг сторонников действий «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) против Израиля. После этого министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что власти страны будут использовать все законные возможности для высылки сторонников ХАМАС из страны. Она подчеркнула, что в Германии не потерпят антисемитских и антиизраильских подстрекательств.

Утром 7 октября бойцы ХАМАС из сектора Газа атаковали территорию Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.

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    Олег Давыдов
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