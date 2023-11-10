Молдавский бизнесмен объяснил смысл нанесения звезд Давида на дома в Париже

Бизнесмен Призенко: звезды Давида наносили на дома в Париже в поддержку евреев

Молдавский бизнесмен Анатолий Призенко признал свое участие в организации акции с нанесением изображений звезды Давида на дома в Париже и пригородах. Об этом он высказался в эфире телеканала BFMTV

По его словам, смысл этой акции был в демонстрации поддержки евреев во Франции и за рубежом, не имеющих отношения к обострению конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Призенко удивился тому, что французские политики и СМИ интерпретировали акцию как акт антисемитизма. «Я не думал, что смогу напугать французский народ этими простыми символами», — заявил бизнесмен.

Предприниматель объяснил, что нанесение звезд Давида на дома было за деньги поручено двум молдавским мигрантам по запросу неназванного заказчика. К настоящему времени исполнители задержаны правоохранителями, а французские власти рассматривают вопрос об их выдворении из страны ввиду их нелегального статуса.

Призенко также уточнил, что акция была проведена совместно с европейским еврейским сообществом «Щит Давида». При этом журналисты телеканала не смогли подтвердить существование такой организации.

Ранее сообщалось, что полиция начала расследовать инциденты с нанесением звезд Давида на дома евреев в Берлине.