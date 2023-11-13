В США оценили общие потери ВСУ

The Economist: США оценили общие потери ВСУ в 190 тысяч человек

Власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненных. Об этом сообщает британская газета The Economist.

«Согласно оценкам американских чиновников, было ликвидировано порядка 70 тысяч украинских солдат и еще до 120 тысяч получили ранения», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что в результате боевых действий и мобилизации украинская экономика задействует все больше женщин в производстве. В частности, доля женщин выросла в большинстве секторов, включая энергетику и добычу угля.

Ранее французская газета Liberation сообщила, что ВСУ потеряли как минимум 200 тысяч бойцов с начала специальной военной операции.