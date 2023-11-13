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15:11, 13 ноября 2023Бывший СССР

В ВСУ назвали условие отступления до Львова

DB: в ВСУ боятся отступления до Львова на фоне ослабления внимания Запада

Фото: Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) боятся, что на фоне ослабления поддержки со стороны Запада им придется отступать до Львова. Об этом со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает Daily Beast.

По словам бойца ВСУ с позывным Спенсер, Украина все еще не в состоянии самостоятельно обеспечить себя вооружением и боеприпасами. «Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ряде украинских городов прошли митинги с требованием демобилизации. Отмечается, что десятки людей вышли на улицы Львова, Одессы, Житомира, Хмельницкого и Кривого Рога, требуя демобилизовать военных, находящихся на фронте с февраля 2022 года.

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