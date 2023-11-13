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13:21, 13 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожской области гибель «лучшего танкиста ВСУ» назвали расплатой

Рогов: гибель «лучшего танкиста ВСУ» в Запорожской области является расплатой

Фото: Reuters

Гибель Максима Гацанюка, названного в украинских СМИ «лучшим танкистом» Вооруженных сил Украины (ВСУ), является расплатой за беды и горе, которые украинская армия принесла жителям Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По мнению Рогова, соответствующая участь ждет всех, кто придет с оружием на запорожскую землю.

Ранее о гибели Гацанюка сообщили в горсовете города Погребище в Винницкой области Украины. Отмечается, что смертельное ранение военнослужащий ВСУ получил 8 ноября в селе Соколовка в Запорожской области.

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      Алевтина Запольская
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