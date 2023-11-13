«Лучший танкист ВСУ» погиб в Запорожской области. Боец утверждал, что Киеву «осталось всего ничего» до победы

ВС РФ уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка в Соколовке Запорожской области

Российскими войсками был уничтожен украинский танкист Максим Гацанюк. Об этом сообщила местная Рада города Погребище Винницкой области в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уроженец Погребища был призван по мобилизации в июне 2022 года. Военный получил смертельное ранение в Запорожской области 8 ноября. Телеканал «Первый Харьковский» уточняет, что Гацанюк был убит в селе Соколовка.

Life утверждает, что украинские СМИ ранее присвоили Гацанюку звание «Лучший танкист Вооруженных сил Украины» (ВСУ). Отмечается, что боец неоднократно появлялся в эфире национального телевидения, утверждая, что Киеву «осталось всего ничего» до победы в конфликте.

ВСУ теряют лучших бойцов

В СМИ и соцсетях стали все чаще появляться новости о гибели на фронте элитных частей и лучших бойцов. Так, в октябре сообщалось, что Вооруженные Силы (ВС) России разбили элитную 47-ю бригаду ВСУ «Магура» на запорожском направлении у Работино. Подразделение было сформировано менее года назад и считалось одним из самых боеспособных, его солдаты обучались в Германии у американских инструкторов. Однако незадолго до гибели стало известно о разладе среди старших офицеров «Магуры». Командиры обвиняли друг друга в неправильном управлении бригадой и больших потерях среди военнослужащих.

Внимание американской The Washington Post привлекла ликвидация 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. По описанию журналистов, удар по лучшим бойцам и офицерам был похож на кровавую баню. Причиной трагедии стало безрассудство командиров, которые решили провести награждение на открытой местности, проигнорировав угрозу атаки с воздуха.

В августе сообщалось, что в небе под Житомиром столкнулись два украинских учебно-боевых самолетов Л-39, одним из них управлял так называемый «призрак Киева», летчик с позывным Джус. Оба пилота погибли. Позднее в ВСУ рассказали, что «призрак Киева» — это лишь сборный образ летчиков 40-й бригады тактической авиации, «супергерой-легенда, характер которого был создан украинцами». При этом командир бригады, полковник Михаил Матющенко, был сбит и погиб еще в июне 2022 года.

Потери ВСУ в технике признаны значительными

3 ноября обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes указал, что ВС РФ за последние недели уничтожили четверть танков Leopard 2. «За неделю с небольшим киевская армия списала как минимум дюжину, а, возможно, и 13 своих танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Последние представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5», — уточнил автор публикации.

Также стало известно, что за октябрь авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что были сбиты 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8 ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 14 684 единицы военной автомобильной спецтехники, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 960 танков и других боевых бронемашин, 441 зенитный ракетный комплекс, 515 самолетов, 253 вертолета и 8312 беспилотников ВСУ.