Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 9 ноября 2023Бывший СССР

Офицеры ВСУ ждали награждения и погибли под ракетным ударом. Их сослуживцы рассказали, как это произошло

WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли во время награждения в селе Димитрово
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ликвидация 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области была похожа на кровавую баню. Детали ракетного удара раскрыло издание The Washington Post (WP).

В результате удара были уничтожены 19 солдат, среди них несколько высокопоставленных офицеров и лучшие бойцы бригады.

Газета отмечает, что на церемонии присутствовали около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место, рассказали, что не видели ничего подобного с начала боевых действий.

Бойцы возложили ответственность на командование

Солдат 128-й бригады дал комментарий западным СМИ, в котором назвал свое командование причиной ЧП. «Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах"», — заявил боец. По его словам, в результате удара погибли многие офицеры из лучших артиллерийских расчетов соединения.

В общем, мы просто расслабились

военнослужащий 128-й бригады

Военкоры также узнали, что украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ. По заявлению бойцов ВСУ, тот собрал в прифронтовом селе много солдат для торжественного награждения, в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».

Материалы по теме:
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки» В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки»В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Бойцы ВСУ часто винят в больших потерях живой силы командование, которое стремится неукоснительно следовать приказам сверху, не рассчитывая реальные силы и не ценя вверенные им жизни. Подобные штурмы называют не иначе как «мясными».

Гибель бойцов ВСУ связали со стандартами НАТО

Ошибки командования ВСУ исходят из того, что украинские бойцы прошли обучение по стандартам НАТО, которые не соответствуют реалиям современных театров военных действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Ошибок у ВСУ много, и они связаны с тактикой НАТО. Украинские военные прошли подготовку в центрах обучения НАТО, и в результате у них школа НАТО, которая на сегодняшний день во многом не соответствует требованиям военного искусства. Этот подход привел к тому, что в начале контрнаступления ВСУ были тяжелейшие потери в украинской армии и в боевой технике, личном составе», — объяснил Кнутов.

Материалы по теме:
«Покинутый всеми диктатор» Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
«Покинутый всеми диктатор»Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
7 ноября 2023
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023

Командира бригады отстранили от должности

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка от должности на время следствия. Он также заявил, что обсудил поведение Лысюка с военными и руководством СБУ.

Сам Лысюк во время удара не пострадал. Причиной этого стало опоздание военачальника на торжественную встречу.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Офицеры ВСУ ждали награждения и погибли под ракетным ударом. Их сослуживцы рассказали, как это произошло

      Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      В Киеве назвали желаемые сроки проведения саммита по украинской формуле мира

      Стилист Лисовец перечислил главные модные аксессуары сезона

      Стала известна оценка Москвой внешних партнеров Армении

      В Ростове каскадер получил травмы после полета через салон автобуса

      Выступление Байдена прервали требованием прекратить огонь в Газе

      ВСУ предупредили об угрозе со стороны России

      ОМОН сорвал концерт Zero People в Петербурге из-за высказываний солиста о СВО

      Стало известно об ударе по базе США в Ираке с последующим пожаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости