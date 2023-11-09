Офицеры ВСУ ждали награждения и погибли под ракетным ударом. Их сослуживцы рассказали, как это произошло

WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли во время награждения в селе Димитрово

Ликвидация 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области была похожа на кровавую баню. Детали ракетного удара раскрыло издание The Washington Post (WP).

В результате удара были уничтожены 19 солдат, среди них несколько высокопоставленных офицеров и лучшие бойцы бригады.

Газета отмечает, что на церемонии присутствовали около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место, рассказали, что не видели ничего подобного с начала боевых действий.

Бойцы возложили ответственность на командование

Солдат 128-й бригады дал комментарий западным СМИ, в котором назвал свое командование причиной ЧП. «Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах"», — заявил боец. По его словам, в результате удара погибли многие офицеры из лучших артиллерийских расчетов соединения.

В общем, мы просто расслабились военнослужащий 128-й бригады

Военкоры также узнали, что украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ. По заявлению бойцов ВСУ, тот собрал в прифронтовом селе много солдат для торжественного награждения, в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».

Бойцы ВСУ часто винят в больших потерях живой силы командование, которое стремится неукоснительно следовать приказам сверху, не рассчитывая реальные силы и не ценя вверенные им жизни. Подобные штурмы называют не иначе как «мясными».

Гибель бойцов ВСУ связали со стандартами НАТО

Ошибки командования ВСУ исходят из того, что украинские бойцы прошли обучение по стандартам НАТО, которые не соответствуют реалиям современных театров военных действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Ошибок у ВСУ много, и они связаны с тактикой НАТО. Украинские военные прошли подготовку в центрах обучения НАТО, и в результате у них школа НАТО, которая на сегодняшний день во многом не соответствует требованиям военного искусства. Этот подход привел к тому, что в начале контрнаступления ВСУ были тяжелейшие потери в украинской армии и в боевой технике, личном составе», — объяснил Кнутов.

Командира бригады отстранили от должности

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка от должности на время следствия. Он также заявил, что обсудил поведение Лысюка с военными и руководством СБУ.

Сам Лысюк во время удара не пострадал. Причиной этого стало опоздание военачальника на торжественную встречу.