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12:04, 8 ноября 2023Бывший СССР

Российский полковник назвал главную ошибку командования ВСУ

Полковник Кнутов рассказал о низком качестве пройденной бойцами ВСУ школы НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Ошибки командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) исходят из того, что украинские бойцы прошли обучение по стандартам НАТО, которые не соответствуют реалиям современных театров военных действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Ошибок у ВСУ много, и они связаны с тактикой НАТО. Украинские военные прошли подготовку в центрах обучения НАТО, и в результате у них школа НАТО, которая на сегодняшний день во многом не соответствует требованиям военного искусства. Этот подход привел к тому, что в начале контрнаступления ВСУ были тяжелейшие потери в украинской армии и в боевой технике, личном составе», — объяснил Кнутов.

Сейчас ВСУ вернулись к своей тактике малых групп подвижных, иначе говоря, к тактике «мясных штурмов». Она дает небольшие результаты, но при огромных потерях

Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны

Ранее солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ возложил на командование подразделения ответственность за потерю более 50 украинских бойцов на подконтрольной Киеву части Запорожской области. «Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: "Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах". В общем, мы просто расслабились», — заявил солдат.

По его словам, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины, где «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты».

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      Кирилл Садовский
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