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14:14, 27 октября 2023Россия

За месяц российская авиация уничтожила десятки самолетов ВСУ

Минобороны заявило, что с 1 октября ВКС России уничтожили 31 самолет ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

С 1 октября авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за месяц сбиты 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 14 684 единицы военной автомобильной спецтехники, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 960 танков и других боевых бронемашин, 441 зенитный ракетный комплекс, 515 самолетов, 253 вертолета и 8312 беспилотников ВСУ.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.

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      Сергей Истомин
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