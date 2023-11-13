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01:12, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о смерти «лучшего танкиста ВСУ»

ВС РФ уничтожили в Запорожской области «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

Фото: Telegram-канал «Первый Харьковский»

Российскими войсками был уничтожен украинский танкист Максим Гацанюк. Об этом сообщила местная Рада города Погребище Винницкой области в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Военный получил смертельное ранение в Запорожской области 8 ноября. Телеканал «Первый Харьковский» уточняет, что Гацанюк был убит в селе Соколовка.

Life утверждает, что украинские СМИ ранее присвоили Гацанюку звание «Лучший танкист Вооруженных сил Украины» (ВСУ). Отмечается, что боец неоднократно появлялся в эфире национального телевидения, утверждая, что Киеву «осталось всего ничего» до победы в конфликте.

В августе в небе под Житомиром столкнулись два украинских учебно-боевых самолетов Л-39, одним из них управлял так называемый «призрак Киева», летчик с позывным Джус. Оба пилота погибли. Позднее в ВСУ рассказали, что «призрак Киева» — это лишь сборный образ летчиков 40-й бригады тактической авиации, «супергерой-легенда, характер которого был создан украинцами».

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      Марина Совина
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