Ведущий программы на «Соловьев LIVE» объявил об уходе с канала

Блогер Стас Васильев объявил об уходе с канала «Соловьев LIVE» из-за выгорания

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», объявил об уходе с канала «Соловьев LIVE», где он вел программу «Стас LIVE». Об этом решении Васильев рассказал в своем Telegram-канале.

«Нет никаких ссор или скандалов, а причина моего ухода только одна — я хочу больше уделять времени своим документалкам», — объяснил он.

По словам блогера, он взял на себя слишком много обязательств, что привело к выгоранию и к тому, что он не смог реализовывать свои творческие идеи «на сто процентов». Васильев заявил, что намерен прекратить многие свои проекты и больше работать над качеством материала.

В заключение блогер поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева и его команду. «Они классные ребята, и с ними было весело», — подчеркнул он.

Ранее Васильев рассказал о спорах с командой «Соловьев LIVE». По словам блогера, они с сотрудниками канала иногда вступали в дискуссии на тему атеизма.

Васильев в марте начал вести на «Соловьев LIVE» программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их со спикерами. Блогер объяснял решение сотрудничать с каналом возможностью вещать на более широкую аудиторию.