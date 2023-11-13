Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:58, 13 ноября 2023Силовые структуры

Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

В ДНР осудили на 25 лет военного ВСУ за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы 24-летнего разведчика-наводчика 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослава Ивасева за расстрел двух мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Военный признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным ведомства, с 20 марта по 12 апреля 2022 года Исаев находился на боевой позиции в здании банка на проспекте Никольского с другими военными. Они заметили двух граждан и получили приказ убить их. Тогда осужденный достал автомат и застрелил мужчин.

Ранее в ДНР заочно осудили военного ВСУ за приказ расстрелять гражданскую машину.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Владимира Соловьева хотели подорвать за поддержку СВО. Как готовилось покушение на журналиста?

      Боррель раскрыл содержание 12-го пакета санкций ЕС против России

      Украинский беспилотник сбросил боеприпас на приграничный российский регион

      Странное поведение попавших в секс-скандал второклассников из России замалчивали

      В Литве объяснили потребность в танках

      Иностранные заказчики заинтересовались российским Су-57

      Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» с пророком и вспомнила о Пригожине

      Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

      Назван срок завершения строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

      Известный российский блогер рассказал о запое после удаления YouTube-канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости