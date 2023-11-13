Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

В ДНР осудили на 25 лет военного ВСУ за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы 24-летнего разведчика-наводчика 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослава Ивасева за расстрел двух мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Военный признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным ведомства, с 20 марта по 12 апреля 2022 года Исаев находился на боевой позиции в здании банка на проспекте Никольского с другими военными. Они заметили двух граждан и получили приказ убить их. Тогда осужденный достал автомат и застрелил мужчин.

Ранее в ДНР заочно осудили военного ВСУ за приказ расстрелять гражданскую машину.