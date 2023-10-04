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20:37, 4 октября 2023Силовые структуры

В ДНР заочно осудили военного ВСУ за приказ расстрелять гражданскую машину

В ДНР заочно осудили на 26 лет командира роты ВСУ за приказ убить мирного жителя

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы 37-летнего командира 2-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чоловского, отдавшего приказ об убийстве мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по пунктам «ж», «л» части 3 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте 2022 года Чоловский на боевой позиции в Мариуполе получил информацию от подчиненных о передвижении гражданского авто. Он приказал расстрелять машину из автоматов. Военные ВСУ исполнили требование.

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