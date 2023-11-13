Врач посоветовала добавить в рацион в холода два продукта

Врач Чижикова: в холода стоит есть темный шоколад и сыр

В холодное время года стоит скорректировать диету, сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова. Принципы, которых стоит придерживаться при выборе рациона, она назвала в беседе с РИАМО.

Чижикова предупредила, что осенью и зимой человеку нужны углеводы, чтобы поддерживать оптимальный уровень теплообмена, и витамин D, нехватка которого ведет к снижению выработки «гормонов радости» серотонина и дофамина. В холодное время года также важно следить за уровнем магния, хрома и витаминов группы B.

Врач посоветовала добавить в рацион два продукта, богатых этими микроэлементами. В частности, она предложила в холода есть темный шоколад с высоким содержание какао, поскольку в какао-бобах содержится магний, хром, витамины группы В, а также большое количество триптофана, который является предшественником серотонина. Кроме того, триптофан, магний, витамины группы В и другие полезные микроэлементы в большом количестве содержатся в молочных продуктах, особенно в сыре, а также в мясе, рыбе, бобовых, орехах, икре, морской капусте.

Сладкие перекусы она порекомендовала заменить на злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи (например, кусочки моркови, сельдерея или огурца с гуакамоле, оливковым маслом или йогуртовым соусом), натуральный йогурт с добавлением свежих или замороженных ягод, орехов, меда, цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами, фруктово-ореховые смеси.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева назвала продлевающие молодость продукты. Врач призвала обращать внимание на недостаток альфа-липоевой кислоты.