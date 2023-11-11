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03:00, 11 ноября 2023Забота о себе

Диетолог назвала продлевающие молодость продукты

Врач Белева посоветовала для продления молодости включить в рацион сельдь и рис

Фото: CA Creative / Unsplash

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева назвала продлевающие молодость продукты. Об этом сообщают «Известия».

Врач призвала обращать внимание на недостаток альфа-липоевой кислоты. По ее словам, это вещество помогает увеличивать выработку важного антиоксиданта — глутатиона, который бережет организм от преждевременного старения. Специалист посоветовала следить за тем, чтобы альфа-липоевая кислота поступала в организм в нужных количествах с едой. Она порекомендовала употреблять молоко, горох, рис, фасоль, бананы, грибы, а также шпинат и брокколи.

Также, по словам диетолога, не менее важна линоленовая кислота, которая укрепляет иммунитет, замедляет старение, помогает сжиганию жира. Специалист подчеркнула, что это вещество содержится в скумбрии, сардинах, лососе, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле.

Ранее гинеколог, эндокринолог Ольга Каплина посоветовала есть свеклу, тыкву и другие сезонные овощи и корнеплоды для поддержания иммунитета. Она указала, что они содержат много витаминов и полезных веществ.

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      Марина Совина
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