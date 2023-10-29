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15:24, 29 октября 2023Забота о себе

Врач перечислила осенние овощи для поддержания иммунитета

Фото: Unsplash

Осенью для поддержания иммунитета необходимо есть свеклу, тыкву и другие сезонные овощи и корнеплоды, рассказала гинеколог, эндокринолог Ольга Каплина. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что свекла содержит марганец, медь, калий, магний, витамины C и B6, железо, а также улучшает работу кишечника. Тыква может похвастаться таким же богатым набором витаминов: в ее состав входят полезный для кожи и зрения бета-каротин, витамины группы В, С, Е. К тому же, добавила Каплина, в тыкве мало калорий, поэтому она — отличный вариант для худеющих.

Белокочанная капуста и брюссельская капуста, — отличные источники клетчатки, помогающие работе ЖКТ, продолжила врач. Также брюссельская капуста способствует снижению уровня сахара в крови и поддерживает иммунитет.

Брюссельская капуста содержит фолиевую кислоту, витамин С, железо, магний, фосфор. Регулярное употребление этого овоща обеспечит защиту от инфаркта, сахарного диабета

Ольга Каплинагинеколог, эндокринолог

В белокочанной капусте, по словам врача, содержится много витамина С, селен, калий, сульфорафан. Эти нутриенты укрепляют иммунитет и даже защищают от рака.

Напоследок Каплина посоветовала употреблять как можно больше продуктов, содержащих клетчатку, для поддержания правильного уровня холестерина и защиты сосудов.

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      Вера Владзиевская
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