Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

Переутомление — одна из самых безобидных причин подергивания мышц, но иногда это явление может сопровождать и серьезные заболевания, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

По словам Тимощенко, подергивания мышц могут появляться после кардиотренировок, при перегреве в жаркую погоду и после купания в холодной воде. Однако они могут быть сопровождать и серьезные заболевания, вызванные инфекциями, предупредила врач.

В частности, подергивания мышц могут быть симптомом обезвоживания на фоне инфекции, предупредила Тимощенко о неочевидной опасности этого симптома.

Ранее врачи назвали физические нагрузки и обезвоживание причиной внезапной остановки сердца у молодых людей. Внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом образе жизни, но в группе повышенного риска находятся мужчины старше 40 лет.