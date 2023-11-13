Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:24, 13 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

Фото: Unsplash

Переутомление — одна из самых безобидных причин подергивания мышц, но иногда это явление может сопровождать и серьезные заболевания, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

По словам Тимощенко, подергивания мышц могут появляться после кардиотренировок, при перегреве в жаркую погоду и после купания в холодной воде. Однако они могут быть сопровождать и серьезные заболевания, вызванные инфекциями, предупредила врач.

В частности, подергивания мышц могут быть симптомом обезвоживания на фоне инфекции, предупредила Тимощенко о неочевидной опасности этого симптома.

Материалы по теме:
«Главное — обходиться без паники» Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
«Главное — обходиться без паники»Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
23 мая 2020
Противовирусные действия Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Противовирусные действияСоветы медиков о борьбе с опасными инфекциями
23 марта 2021

Ранее врачи назвали физические нагрузки и обезвоживание причиной внезапной остановки сердца у молодых людей. Внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом образе жизни, но в группе повышенного риска находятся мужчины старше 40 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Владимира Соловьева хотели подорвать за поддержку СВО. Как готовилось покушение на журналиста?

      Боррель раскрыл содержание 12-го пакета санкций ЕС против России

      Украинский беспилотник сбросил боеприпас на приграничный российский регион

      Странное поведение попавших в секс-скандал второклассников из России замалчивали

      В Литве объяснили потребность в танках

      Иностранные заказчики заинтересовались российским Су-57

      Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» с пророком и вспомнила о Пригожине

      Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

      Назван срок завершения строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

      Известный российский блогер рассказал о запое после удаления YouTube-канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости