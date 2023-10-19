Врачи объяснили причину внезапной остановки сердца у молодых

Врач Баруш: внезапную остановку сердца могут спровоцировать физические нагрузки

Спорт может спровоцировать внезапную остановку сердца у молодых людей, однако физические нагрузки не являются причиной этого состояния, считают врачи-кардиологи Джонатан Ким и Лили Баруш. Их мнение приводит издание Men's Health.

Специализирующийся на спортивной медицине Ким объяснил, что внезапная остановка сердца у молодых, как правило, возникает из-за наследственной структурной или электрической аномалии сердечной мышцы. Он подчеркнул, что часто эти пороки никак себя не проявляют в течение жизни и остаются незаметными даже во время специализированных обследований. «Верите или нет, но внезапная остановка сердца может быть первым проявлением патологии», — заявил Ким.

В свою очередь, специалист спортивной кардиологии Баруш рассказала, что при внезапной остановке сердца человек моментально теряет сознание, нередко это происходит во время физических нагрузок. По ее мнению, не только спорт провоцирует приступ, на это могут повлиять и другие процессы в организме — обезвоживание, электролитный дисбаланс, всплеск кортизола или адреналина. «У нас нет точного ответа на вопрос, почему физические упражнения представляют собой риск. Мы думаем, что это комбинация всех факторов», — отметила Баруш.

Кардиолог предупредила, что внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом образе жизни, но в группе повышенного риска находятся мужчины старше 40 лет. Чтобы предотвратить опасное состояние, она посоветовала обращаться к врачу, если тренировка или другая интенсивная физическая деятельность сопровождаются головокружением, болью в груди или потерей сознания.

Ранее фитнес-тренер Андраник Аветисян рассказал, что занятия спортом на улице помогают укрепить здоровье сердца. Он объяснил, что на улице человек получает больше кислорода, что положительно влияет на работу организма.