Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

Занятия спортом на улице осенью и зимой имеют существенные преимущества: они помогают укрепить иммунную систему, улучшить настроение и снизить риск депрессии. Об этом, а также о том, как сделать эти тренировки безопасными, «Ленте.ру» рассказал руководитель направления корпоративного фитнеса платформы корпоративного благополучия «Понимаю», фитнес-тренер Андраник Аветисян.

Во время занятий спортом на улице человек получает больше кислорода, что положительно влияет на работу легких и сердца и улучшает сон, объяснил эксперт. Кроме того, холодная погода увеличивает энергозатраты организма, который старается поддерживать оптимальную температуру тела. Так что в это время калории сжигаются быстрее, добавил Аветисян.

Наиболее эффективные виды тренировок на улице — бег, занятие лыжами или сноубордом, катание на коньках

При этом фитнес-эксперт уточнил, что те, кто занимается спортом на улице, должны сбалансированно питаться и пить много воды. «В холода организм тратит больше энергии на поддержание тепла внутри. Включите в меню достаточное количество белковых продуктов, сложные углеводы и полезные жиры, — посоветовал он. — Пейте воду до, во время и после тренировок. Учитывайте, что теряет больше жидкости через дыхание. Чтобы снизить эту потерю во время уличной тренировки, можно носить маску».

Чтобы занятия спортом на улице в холодное время года были безопасными, Аветисян призвал надевать теплую шапку, перчатки утепленную водонепроницаемую обувь и несколько слоев одежды. При этом внешний слой должен быть ветрозащитным и водоотталкивающим, отметил он. Фитнес-эксперт также посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом даже в холодное время года.

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