Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:25, 17 октября 2023Забота о себе

Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

Фото: Clique Images / Unsplash

Занятия спортом на улице осенью и зимой имеют существенные преимущества: они помогают укрепить иммунную систему, улучшить настроение и снизить риск депрессии. Об этом, а также о том, как сделать эти тренировки безопасными, «Ленте.ру» рассказал руководитель направления корпоративного фитнеса платформы корпоративного благополучия «Понимаю», фитнес-тренер Андраник Аветисян.

Во время занятий спортом на улице человек получает больше кислорода, что положительно влияет на работу легких и сердца и улучшает сон, объяснил эксперт. Кроме того, холодная погода увеличивает энергозатраты организма, который старается поддерживать оптимальную температуру тела. Так что в это время калории сжигаются быстрее, добавил Аветисян.

Наиболее эффективные виды тренировок на улице — бег, занятие лыжами или сноубордом, катание на коньках

При этом фитнес-эксперт уточнил, что те, кто занимается спортом на улице, должны сбалансированно питаться и пить много воды. «В холода организм тратит больше энергии на поддержание тепла внутри. Включите в меню достаточное количество белковых продуктов, сложные углеводы и полезные жиры, — посоветовал он. — Пейте воду до, во время и после тренировок. Учитывайте, что теряет больше жидкости через дыхание. Чтобы снизить эту потерю во время уличной тренировки, можно носить маску».

Материалы по теме:
«Чирлидинг — это жестко» Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в сложный и опасный спорт?
«Чирлидинг — это жестко»Как танцы с помпонами в откровенных нарядах превратились в сложный и опасный спорт?
20 июля 2022
«Такие раз в сто лет рождаются» В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
«Такие раз в сто лет рождаются»В российской гимнастике — новая звезда. Она сильнее Авериных и уже вошла в историю
30 июля 2022

Чтобы занятия спортом на улице в холодное время года были безопасными, Аветисян призвал надевать теплую шапку, перчатки утепленную водонепроницаемую обувь и несколько слоев одежды. При этом внешний слой должен быть ветрозащитным и водоотталкивающим, отметил он. Фитнес-эксперт также посоветовал пользоваться солнцезащитным кремом даже в холодное время года.

Осенью и зимой темнеет рано, поэтому спортсмен должен быть в одежде со светоотражающими элементами, чтобы его было видно на дороге

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Трощенков назвал способы избавиться от боли в спине после тренировки. Среди прочего он посоветовал выполнять самомассаж.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    Объяснен совет не будить видящего кошмар человека

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

    Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

    VK анонсировала новый проект

    Экономист рассказал о будущем курса рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости