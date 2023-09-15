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16:42, 15 сентября 2023Забота о себе

Названы способы облегчить боль в мышцах после занятий спортом

Тренер Трощенков: облегчить боль в мышцах после тренировки поможет самомассаж

Фото: Geert Pieters / Unsplash

Облегчить боль в мышцах после тренировки поможет самомассаж на специальном фитнес-ролле, сообщил мастер-тренер XFIT Дмитрий Трощенков. Этот и некоторые другие доступные способы он назвал россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

Так называемая крепатура — боль в мышцах через пару часов или на следующий день после занятий спортом — возникает из-за механических микроразрывов мышечных волокон в результате физической нагрузки, объяснил Трощенков. По его словам, для облегчения этого состояния достаточно выполнять простые рекомендации, прежде всего проводить перед тренировкой суставную гимнастику и разминку с целью подготовить тело к тренировке. Также тренер рекомендовал правильно завершать тренировку — 10-15-минутной кардиозаминкой на велотренажере или беговой дорожке.

Главное в заминке — использовать темп чуть ниже среднего. Тем самым вы улучшите кровообращение в мышцах и выведете из организма оставшиеся продукты метаболизма, которые и способствуют появлению мышечной боли

Дмитрий Трощенковтренер

Также хорошим окончанием занятия в зале Трощенков назвал растяжку, так как она улучшает кровообращение в мышцах, помогает снять напряжение, улучшает подвижность суставов и способствует быстрому восстановлению.

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Если же боль все-таки появилась, тренер предложил облегчить ее с помощью самомассажа руками или с использованием специального фитнес-ролла, предназначенного для МФР — особых техник массажа и самомассажа, способствующих снятию напряжения с мышц и фасций. Также помогут восстановиться профессиональный массаж или теплая ванна, добавил Трощенков.

Массаж и прием ванны очень хорошо стимулируют кровообращение и предотвращают застои. Они помогают вывести молочную кислоту, которая вырабатывается при обильных физических нагрузках и вызывает болезненные ощущения

Дмитрий Трощенковтренер

Ранее фитнес-эксперт Анна Полякова раскрыла способ накачать пресс для ленивых. Специалистка посоветовала делать скручивания по 20 раз в 3 подхода. Также она предложила усложненный вариант — подъем корпуса с небольшими скручиваниями.

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    Наталья Обрядина
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