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16:51, 13 сентября 2023Спорт

Фитнес-эксперт раскрыла способ накачать пресс для ленивых

Фитнес-эксперт Полякова назвала скручивания способом накачать пресс для ленивых

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Фитнес-эксперт Анна Полякова раскрыла способ накачать пресс для ленивых. Ее слова приводит «КП Спорт».

Специалист посоветовала делать скручивания по 20 раз в три подхода. «Поднимаем верхнюю часть корпуса из положения лежа, держа руки за головой, ноги зафиксированы горизонтально. При подъеме тела — выдох, при распрямлении — вдох», — описала она правильную технику выполнения упражнения.

Также она предложила усложненный вариант — подъем корпуса с небольшими скручиваниями. Для этого нужно сначала касаться левым локтем правого колена, а после — правым локтем левого колена. Она отметила, что самые ленивые могут выполнять упражнение, не вставая с дивана, однако лучше заниматься на коврике.

«Регулярно качая пресс, вы улучшаете работу внутренних органов, нормализуете пищеварение, оказываете положительное воздействие на работу мочеполовой системы», — подчеркнула Полякова.

Ранее эксперты журнала Shape рассказали о способах повысить эффективность упражнений на проработку пресса. Они отметили, что необходимо начать тренировку с разминки, а затем постепенно наращивать темп.

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    Дарья Коршунова
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