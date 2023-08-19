Эксперты рассказали о способах повысить эффективность упражнений на пресс

Эксперты Shape советуют прорабатывать пресс на фитболе для улучшения результатов

Эксперты журнала Shape рассказали о способах повысить эффективность упражнений на проработку пресса. Рекомендации приведены на сайте издания.

По словам специалистов, необходимо начать тренировку с разминки, а затем постепенно наращивать темп. В комплексе должны присутствовать упражнения, подразумевающие как быструю смену движений, так и медленную. Кроме того, эксперты отметили, что важно не напрягать мышцы шеи, а также не задерживать дыхание. «При скручивании выполняйте вдох на растяжке мышц пресса, а выдох на укорачивании, то есть в верхней точке движения», — пояснили они.

Для проработки всех зон живота специалисты посоветовали выполнять движения в разных плоскостях с вращениями, скручиваниями и сгибаниями. Также они порекомендовали включить в тренировку упражнения из йоги и пилатеса для улучшения результатов. Постепенно к ним можно добавить вес и воспользоваться утяжелителями, но только после полного освоения техники. Еще эффективнее, по словам экспертов, выполнять движения на фитболе или балансировочной доске.

Фитнес-тренер Люси Горналл рассказала об упражнениях, вредящих талии. По ее словам, боковые наклоны с гантелями, а также различные виды скручиваний укрепляют мышцы кора, однако визуально делают его шире. Это объясняется тем, что такие упражнения помогают проработать косые мышцы живота.