Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, атаке подвергся поселок Новенькое Суземского района. Пострадавших при обстреле нет. Одно жилое домовладение получило частичные повреждения.

Богомаз добавил, что на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее брянский губернатор сообщил, что при обстреле села Запесочье Погарского района пострадала 60-летняя женщина. Он отметил, что пострадавшую доставили в центральную районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.