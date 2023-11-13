Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 13 ноября 2023Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, атаке подвергся поселок Новенькое Суземского района. Пострадавших при обстреле нет. Одно жилое домовладение получило частичные повреждения.

Богомаз добавил, что на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Ранее брянский губернатор сообщил, что при обстреле села Запесочье Погарского района пострадала 60-летняя женщина. Он отметил, что пострадавшую доставили в центральную районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Владимира Соловьева хотели подорвать за поддержку СВО. Как готовилось покушение на журналиста?

      Боррель раскрыл содержание 12-го пакета санкций ЕС против России

      Украинский беспилотник сбросил боеприпас на приграничный российский регион

      Странное поведение попавших в секс-скандал второклассников из России замалчивали

      В Литве объяснили потребность в танках

      Иностранные заказчики заинтересовались российским Су-57

      Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» с пророком и вспомнила о Пригожине

      Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

      Назван срок завершения строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

      Известный российский блогер рассказал о запое после удаления YouTube-канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости