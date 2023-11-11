Женщина пострадала при обстреле российского региона со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз: при обстреле ВСУ села Запесочье пострадала женщина

При обстреле села Запесочье Погарского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, россиянка доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информацию о разрушениях губернатор не уточнил. Сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Стародубским районом Брянской области четыре беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, Украина дважды обстреляла Брянскую область 10 ноября. Сначала под огонь ВСУ попало село Сушаны Климовского района. В результате были повреждены несколько домовладений. Через некоторое время был нанесен удар по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там был поврежден один частный дом, хозяйственные постройки на территории двух домовладений и автомобиль. Кроме того, в населенном пункте нарушилось электроснабжение. Пострадавших при обоих обстрелах нет.