Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 11 ноября 2023Россия

Женщина пострадала при обстреле российского региона со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз: при обстреле ВСУ села Запесочье пострадала женщина

Фото: Reuters

При обстреле села Запесочье Погарского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, россиянка доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информацию о разрушениях губернатор не уточнил. Сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над Стародубским районом Брянской области четыре беспилотника ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Кроме того, Украина дважды обстреляла Брянскую область 10 ноября. Сначала под огонь ВСУ попало село Сушаны Климовского района. В результате были повреждены несколько домовладений. Через некоторое время был нанесен удар по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа. Там был поврежден один частный дом, хозяйственные постройки на территории двух домовладений и автомобиль. Кроме того, в населенном пункте нарушилось электроснабжение. Пострадавших при обоих обстрелах нет.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовное дело о теракте после схода поезда с рельсов под Рязанью

      В Москве курьер мошенников забрал у пенсионера сейф с деньгами

      В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны

      Казахстанский блогер бросил вызов сыну Кадырова

      В России высказались о важности мирового признания победы Москвы над Киевом

      В Исландии через несколько дней предсказали извержение вулканов

      Раскрыты многомилионный ценник и райдер Меладзе за выступление в Москве

      Бывший генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах

      Женщина пострадала при обстреле российского региона со стороны Украины

      В Херсоне произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости