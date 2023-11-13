Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:50, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Запад уличили в готовности к разделу Украину

Обозреватель Telegraph Кафлин: Запад готов к капитуляции и разделу Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны готовы согласиться на капитуляцию в украинском и палестино-израильском конфликтах. Такое мнение высказал обозреватель издания Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, западные лидеры признают бесперспективность боевых действий на Украине, поэтому готовы к ее разделу ради завершения конфликта. Так, отметил он, в Германии выступают за то, чтобы часть территории страны официально передать России. «А остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС», — пишет журналист.

При этом, утверждает он, такую точку зрения начинают разделять Франция и США в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. «У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно», — пояснил Кафлин.

Ранее главный по закупкам оружия для американской армии Дуг Буш заявил об истощении запасов 155-миллиметровых снарядов из-за военной помощи Украине и Израилю. Необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение 3,1 миллиарда долларов на их покупку и расширение производства для быстрого пополнения запасов, указал он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Когда Россию победю… побежу… побегу» Зеленский пытается дозвониться до Трампа

      В результате атаки на базу США в Сирии погибли американские военные

      Раскрыт новый способ заработка Пугачевой

      66-летнюю звезду «Лолиты» сняли на улице в облегающем наряде и без макияжа

      Запад уличили в готовности к разделу Украину

      В России высказались о неонацисткой идеологии в Канаде

      В Пентагоне сообщили об ударах американских войск по объектам в Сирии

      В Британии ужесточат законы о протестах из-за пропалестинских демонстраций

      КНДР обвинила Командование ООН в провокации войны

      «Дайте отдохнуть» На Украине прошли митинги с требованием демобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости