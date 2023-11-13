Запад уличили в готовности к разделу Украину

Обозреватель Telegraph Кафлин: Запад готов к капитуляции и разделу Украины

Западные страны готовы согласиться на капитуляцию в украинском и палестино-израильском конфликтах. Такое мнение высказал обозреватель издания Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, западные лидеры признают бесперспективность боевых действий на Украине, поэтому готовы к ее разделу ради завершения конфликта. Так, отметил он, в Германии выступают за то, чтобы часть территории страны официально передать России. «А остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС», — пишет журналист.

При этом, утверждает он, такую точку зрения начинают разделять Франция и США в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. «У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно», — пояснил Кафлин.

Ранее главный по закупкам оружия для американской армии Дуг Буш заявил об истощении запасов 155-миллиметровых снарядов из-за военной помощи Украине и Израилю. Необходимо, чтобы конгресс утвердил выделение 3,1 миллиарда долларов на их покупку и расширение производства для быстрого пополнения запасов, указал он.