Знаменитое дореволюционное здание выставили на продажу в Москве

Знаменитый дореволюционный дом решили продать в Москве за миллиард рублей

Построенный в начале XX века для Пятницкого попечительства о бедных дом в 3-м Монетчиковском переулке продают в Москве за миллиард рублей, сообщает Baza.

Как следует из информации продавца, с которой ознакомились журналисты, возведенное знаменитым архитектором Карлом Гиппиусом на деньги купца Бахрушина здание не является объектом культурного наследия.

В дореволюционные годы в знаменитом доме размещались в том числе бесплатные классы по обучению мастеровых, а также домовая церковь святого царя Константина и царицы Елены. В 2001 году здание полностью реконструировали. В нем был сделан офисный ремонт и работал банк с депозитарием. Имя нынешнего владельца здания выставленного на продажу объекта не называется, пишет Telegram-канал.

В начале ноября стало известно, что подмосковную усадьбу фабриканта Руперта, в которой в 30-х годах прошлого века жил Иосиф Сталин, продали на аукционе за начальную цену, составившую 403,5 миллиона рублей ООО «Консалтинг и право». Покупатель из Краснодарского края получил права на объекты недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров и аренду около 38 гектаров земли.