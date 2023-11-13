Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:59, 13 ноября 2023Среда обитания

Знаменитое дореволюционное здание выставили на продажу в Москве

Знаменитый дореволюционный дом решили продать в Москве за миллиард рублей

Фото: Wikimedia

Построенный в начале XX века для Пятницкого попечительства о бедных дом в 3-м Монетчиковском переулке продают в Москве за миллиард рублей, сообщает Baza.

Как следует из информации продавца, с которой ознакомились журналисты, возведенное знаменитым архитектором Карлом Гиппиусом на деньги купца Бахрушина здание не является объектом культурного наследия.

В дореволюционные годы в знаменитом доме размещались в том числе бесплатные классы по обучению мастеровых, а также домовая церковь святого царя Константина и царицы Елены. В 2001 году здание полностью реконструировали. В нем был сделан офисный ремонт и работал банк с депозитарием. Имя нынешнего владельца здания выставленного на продажу объекта не называется, пишет Telegram-канал.

В начале ноября стало известно, что подмосковную усадьбу фабриканта Руперта, в которой в 30-х годах прошлого века жил Иосиф Сталин, продали на аукционе за начальную цену, составившую 403,5 миллиона рублей ООО «Консалтинг и право». Покупатель из Краснодарского края получил права на объекты недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров и аренду около 38 гектаров земли.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Считает Путина националистом и не любит Россию. Что известно о новом главе МИД Великобритании?

      Названо условие дефицита газа в Европе

      Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

      Оксана Самойлова показала тело в латексном бикини

      Электромобили начали продавать со скидками

      В России назвали регионы-лидеры по ипотечным платежам

      Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

      На Украине погиб грузинский наемник

      На Украине понадеялись на создание спецфонда ЕС для страны

      Макгрегор раскритиковал пойманного на допинге брата Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости