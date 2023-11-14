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16:59, 14 ноября 2023Культура

Актриса из «Папиных дочек» подверглась преследованиям

Неизвестные преследуют актрису из «Папиных дочек» Полину Денисову с октября

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Актриса из сериала «Папины дочки» Полина Денисова подверглась преследованиям. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники начали преследовать артистку еще в октябре — они писали ей в соцсетях, вымогали деньги и шантажировали девушку. По данным канала, мошенники требовали от Денисовой 80 тысяч рублей и угрожали заявить о минировании института и торгового центра от ее имени.

Актриса игнорировала выходки недоброжелателей, однако позже шантажисты начали угрожать ее семье. Сообщается, что преступники позвонили матери Денисовой и притворились девушкой, требуя миллион рублей. Затем они позвонили отцу артистки. В связи с этим она решила обратиться в полицию.

Ранее звезда «Папиных дочек» рассказал о полученной контузии на съемках.

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      Варвара Кошечкина
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